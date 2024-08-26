«Школу» из S.T.A.L.K.E.R. воссоздали с современной графикой на новом движке — получ...

«Школу» из S.T.A.L.K.E.R. воссоздали с современной графикой на новом движке — получилось атмосферно3D-художник с ником Jeks Demi продолжает показывать воссозданные на графическом движке Unreal Engine 5 локации из серии постапокалиптических игр S.
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