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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Школу» из S.T.A.L.K.E.R. воссоздали с современной графикой на новом движке — получ...

«Школу» из S.T.A.L.K.E.R. воссоздали с современной графикой на новом движке — получ...

«Школу» из S.T.A.L.K.E.R. воссоздали с современной графикой на новом движке — получилось атмосферно3D-художник с ником Jeks Demi продолжает показывать воссозданные на графическом движке Unreal Engine 5 локации из серии постапокалиптических игр S.

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