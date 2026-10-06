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Курские новости

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Губернатор Курской области посетил пострадавших от атак ВСУ

Губернатор Курской области посетил пострадавших от атак ВСУ

В результате атак ВСУ в Курской области пострадали 21 человек, из которых четверо — после удара дрона по автомобилю в Рыльском районе, двое — в Хомутовском районе, шестеро — из-за падения обломков в Курске.

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