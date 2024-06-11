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Если ребенок всегда на руках: 6 упражнений, повышающих выносливость молодых мам

Если ребенок всегда на руках: 6 упражнений, повышающих выносливость молодых мам

Наш комплекс упражнений поможет вам укрепить стратегические мышцы и повысить выносливость Мама, давай! «Уход за ребенком требует от мамы немалых физических сил, умения быстро передвигаться и порой неожиданно менять направление движения.

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