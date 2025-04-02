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Петербургский дневник

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«Поезд Дружбы» между Петербургом и Минском перевез более двух тысяч пассажиров за весенние каникулы

«Поезд Дружбы» между Петербургом и Минском перевез более двух тысяч пассажиров за весенние каникулы

Маршрут продолжает пользоваться высоким спросом «Поезд Дружбы», курсирующий между Санкт-Петербургом и Минском, пользовался высоким спросом во время весенних каникул, перевезя в общей сложности 2195 пассажиров.

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