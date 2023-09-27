Сыгран шестой тур чемпионата Ростовской области по шахматам

Единоличным лидером на чемпионате Ростовской области по шахматам в Ростове-на-Дону остается Михаил Коровтенко после шестого тура 26 сентября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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