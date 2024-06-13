Китай помогает России в ведении СВО — Байден

Китай, по сути, помогает России с проведением специальной военной операции на Украине, хотя Пекин действительно не поставляет Москве вооружения, заявил президент США Джо Байден 13 июня на пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.