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Царьград

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Морпехи: в Курскую область направили подразделения ВСУ из бывших заключенных

Морпехи: в Курскую область направили подразделения ВСУ из бывших заключенных

ВСУ перебросили подразделения из бывших заключенных для участия в боевых действиях в Курской области.

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Комментарии
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евгений черкашин
А что граница уже не охраняется?
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