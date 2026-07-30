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«Интер» подписал Стоунза как свободного агента. Контракт – до лета 2028-го

Джон Стоунз пополнил состав « Интера ». «Нерадзурри» объявили о подписании 32-летнего защитника сборной Англии в качестве свободного агента.

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