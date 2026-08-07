Ефимов: В строительной отрасли Москвы работают более 700 тыс. человек

В строительной отрасли Москвы сегодня заняты более 700 тысяч человек. Строительный комплекс остается одним из крупнейших работодателей столицы и продолжает испытывать потребность в квалифицированных кадрах.
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