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МОСИНФОРМ

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Ефимов: В строительной отрасли Москвы работают более 700 тыс. человек

Ефимов: В строительной отрасли Москвы работают более 700 тыс. человек

В строительной отрасли Москвы сегодня заняты более 700 тысяч человек. Строительный комплекс остается одним из крупнейших работодателей столицы и продолжает испытывать потребность в квалифицированных кадрах.

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