Улетела навсегда: Ивлееву видели с пятью чемоданами в бизнес-классе

ВМ Виктор Мальцев пусть выплатит штрафы за укрытия налогов и нужно возбудить уголовное дело против неё , и сделать запрос в ту страну куда она уехала...

Sergey почему простого человека ловят на улице, в аэропортах за 1000 руб задолженности.... а этих выпускают и возбуждают уголовные дела... только после того, как они благополучно улетели за границу! и ее объявят в международный розыск.... и будут усиленно искать. а нам будут рассказывать сколько миллионов или миллиардов она должна!