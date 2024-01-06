Анастасия Ивлеева, фото: 100biografiy.ruСтало известно, что Анастасия Ивлеева таки улетела в Дубай. В СМИ сообщили, что видели опальную блондинку с пятью чемоданами в бизнес-классе.
Улетела навсегда: Ивлееву видели с пятью чемоданами в бизнес-классе
Комментарии
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ВМ
Виктор Мальцев
пусть выплатит штрафы за укрытия налогов и нужно возбудить уголовное дело против неё , и сделать запрос в ту страну куда она уехала...
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14 час.
Sergey
почему простого человека ловят на улице, в аэропортах за 1000 руб задолженности.... а этих выпускают и возбуждают уголовные дела... только после того, как они благополучно улетели за границу! и ее объявят в международный розыск.... и будут усиленно искать. а нам будут рассказывать сколько миллионов или миллиардов она должна!
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11 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Уже надоело слушать про эту Ивлееву, подставила кучу людей , должна миллионы стране - спокойно уехала в ОАЭ, теперь мы будем читать( как про Галкиных) как ей там живётся. Вы поймите – обычным людям это уже все надоело и не интересно. А лучше напишите про каких-нибудь выдающихся парней наших защитников
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10 час.
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