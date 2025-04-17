Белый дом заявил о технологиях, способных изменять время и пространство

США умеют манипулировать временем и пространством. Такое заявление сделал 16 апреля директор управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос, доклад опубликован на сайте Белого дома.
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