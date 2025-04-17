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Белый дом заявил о технологиях, способных изменять время и пространство

Белый дом заявил о технологиях, способных изменять время и пространство

США умеют манипулировать временем и пространством. Такое заявление сделал 16 апреля директор управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос, доклад опубликован на сайте Белого дома.

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Комментарии
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Yvan
Ага-ага, и пиндосы на Луне побывали, и башни в Нью-Йорке разрушили террористы. Империя Лжи.
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11 час.
Николай Галыгин
Трамп,всегда блефует,это его манера как политика
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4 час.
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