Южный Федеральный

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Газпром: Никаких препятствий для транзита газа через ГРС «Сохрановка» нет

Газпром: Никаких препятствий для транзита газа через ГРС «Сохрановка» нет

Отказ Украины принимать российский газ на станции «Сохрановка» прокомментировали в Газпроме. Официальный представитель российской компании Сергей Куприянов заявил, что "форс-мажорных обстоятельств", на которые ссылается украинская сторона, нет.

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