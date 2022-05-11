Газпром: Никаких препятствий для транзита газа через ГРС «Сохрановка» нет

Отказ Украины принимать российский газ на станции «Сохрановка» прокомментировали в Газпроме. Официальный представитель российской компании Сергей Куприянов заявил, что "форс-мажорных обстоятельств", на которые ссылается украинская сторона, нет.
Отказ Украины принимать российский газ на станции «Сохрановка» прокомментировали в Газпроме. Официальный представитель российской компании Сергей Куприянов заявил, что "форс-мажорных обстоятельств", на которые ссылается украинская сторона, нет.
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