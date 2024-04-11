Вокруг света: Почему некоторые учёные думают, что Шива Лингам в Индии — это древние ядерные реакторы и в чём их секрет

Шива Лингам – это священный символ в индуизме, олицетворяющий бога Шиву. Но возможно ли, что эти статуи также были древними ядерными реакторами, построенными индийцами или, как считают некоторые, некими высокоразвитыми существами? Эта теория, хотя и противоречивая, была выдвинута некоторыми исследователями.