На данный момент можно с уверенностью утверждать о том, что представители истеблишмента Соединённых Штатов Америки имеют прекрасное представление о происходящем на той территории Украины, которая всё ещё остаётся под контролем киевских властей.
На данный момент можно с уверенностью утверждать о том, что представители истеблишмента Соединённых Штатов Америки имеют прекрасное представление о происходящем на той территории Украины, которая всё ещё остаётся под контролем киевских властей.
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