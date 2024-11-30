Мероприятие ежегодно собирает сотни байкеров Международный мотофестиваль «Балтик-ралли» получил гран-при национальной туристической премии Russian Event Awards-2024 в номинации «Национальное туристическое событие».
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