«Милан» интересуется Малиновским и Берарди

«Милан» интересуется Русланом Малиновским и Доменико Берарди. «Россонери» рассматривают возможность приобретения 28-летнего полузащитника «Аталанты» и/или 27-летнего хавбека «Сассуоло» по окончании сезона, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

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