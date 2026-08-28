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Ивановские новости

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С 1 сентября в Ивановской области начнут маркировать губки, полотенца и расчёски

С 1 сентября в Ивановской области начнут маркировать губки, полотенца и расчёски

Новый этап обязательной маркировки санитарно-гигиенических товаров начнётся в России с 1 сентября 2026 года.

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