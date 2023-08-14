Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, Самсонова стала первой ракеткой России

Финалистка Монреаля Людмила Самсонова поднялась на шесть строчек и стала первой ракеткой России. WTA Singles Rankings Положение на 14 августа 2023 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Ига Швентек (Польша) 9730 2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8746 3 (2) Джессика Пегула (США) 6030 4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 5755 5 (5) Онс Жабер (Тунис) 4746 6 (6) Каролин Гарсия (Франция) 4685 7 (7) Коко Гауфф (США) 3760 8 (8) Мария Саккари (Греция) 3510 9 (9) Петра Квитова (Чехия) 3345 10 (10) Маркета Вондроушова (Чехия) 3211 12 (18) Людмила Самсонова (Россия) 2745 13 (14) Дарья Касаткина (Россия) 2735 16 (16) Вероника Кудерметова (Россия) 2485 19 (12) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 2220 21 (21) Екатерина Александрова (Россия) 2115 25 (23) Каролина Плишкова (Чехия) 1720 27 (27) Анастасия Потапова (Россия) 1635 34 (48) Даниэль Коллинс (США) 1302 37 (34) Анна Блинкова (Россия) 1283 40 (47) Алисия Паркс (США) 1161 45 (40) Варвара Грачева (Франция) 1117 51 (41) Бьянка Андрееску (Канада) 1052 64 (65) Элина Аванесян (Россия) 901 67 (70) Мирра Андреева (Россия) 879 76 (78) Анна Калинская (Россия) 844 79 (61) Юлия Путинцева (Казахстан) 827 80 (82) Камилла Рахимова (Россия) 817 83 (68) Сара Соррибес-Тормо (Испания) 792 87 (87) Диана Шнайдер (Россия) 772 97 (86) Сара Соррибес-Тормо (Испания) 734 99 (113) Грет Миннен (Бельгия) 721 100 (98) Анастасия Павлюченкова (Россия) 719 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.
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