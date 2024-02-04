Андрей Илларионов был старшим научным сотрудником Центра глобальной свободы и процветания Института Катона с 2006 по 2021 год, после служебного расследования из-за постов россиянина, посвященных американским выборам 2020 года и штурму Капитолия в Вашингтоне был уволен.

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Вова Сидоров

Сеператисты киевские злобствуют лишившись российской халявы. А сепары везде сепары. Партнёры недобитые. Почему их СМИ России называют националистами, боевиками но только не бандитами, сепаратистами, опгшниками, помесью, генным отстоем. Украв свастику чужую забыли сменить рыло селюков на чистопородное. Ну какой нацик из яйценюка? Попади вся эта шелупонь сепарская немцам повисли бы на деревьях гроздями.. да и пиндосы имей мозги спросили бы русских, бывших ещё недавно русскоговорящими, стоит ли связываться с киевскими сепарами? Не кинут ли эти дворняжки получив бабло? Кинут, ещё быстрее чем юде из ойропы или пиндосии.