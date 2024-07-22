Туристы получили предупреждение об опасности полетов после погружения с аквалангом

Специалисты Национальной ассоциации подводных инструкторов (NAUI), организации по подготовке дайверов, напоминают всем, кто планирует провести отпуск за границей, о необходимости соблюдения мер безопасности при полете после погружения с аквалангом.
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