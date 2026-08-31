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Более 20 подрядных организаций включены в реестр недобросовестных поставщиков по итогам первого полугодия 2026 года в Ивановской области

Более 20 подрядных организаций включены в реестр недобросовестных поставщиков по итогам первого полугодия 2026 года в Ивановской области

В первом полугодии 2026 года реестр недобросовестных поставщиков пополнился еще 24 организациями, допустившими срыв исполнения контрактов в Ивановской области.

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