В Испании открыли первый памятник в честь Михая Эминеску

Ассоциация Nuestras Costumbres открыла в воскресенье, 15 января, в городе Ривас-Васиамадрид, расположенном в пригороде столицы Мадрида, первый памятник в Испании в честь Михая Эминеску, сообщили представители ассоциации, цитируемые Libertatea.