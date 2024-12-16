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МВД: экс-замглавы департамента МО причастен к хищению 600 млн рублей

МВД: экс-замглавы департамента МО причастен к хищению 600 млн рублей

Средства он украл вместе с руководителями ряда компаний Бывшего заместителя директора департамента военного имущества министерства обороны Владимира Шишова уличили в причастности к хищению более 600 млн рублей, выделенных на инфраструктурный проект.

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