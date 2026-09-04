Происшествия
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Происшествия

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Глава ведомства затребовал доклад о расследовании обстоятельств совершения противоправных действий в одном из учебных заведений Республики Дагестан

Глава ведомства затребовал доклад о расследовании обстоятельств совершения противоправных действий в одном из учебных заведений Республики Дагестан

2 сентября 2026 года в одном из учебных заведений города Кизляра между 18-летним и 16-летним учащимися на почве личных неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого несовершеннолетнему было причинено ножевое ранение.

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