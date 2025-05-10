Бондаренко: сделка по недрам между США и Украиной является позором

Ратификация соглашения между США и Украиной редкоземельным металлам является позором. Об этом заявил руководитель Центра поддержки украинских переселенцев в Крыму движения "Другая Украина" Олег Бондаренко, передает РИА Новости.
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