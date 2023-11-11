Макрон счел декабрь решающим для российско-украинского конфликта

По мнению президента Франции, в будущем может наступить время для "честных и хороших переговоров" Декабрь 2023 года будет решающим в конфликте России и Украины, считает президент Франции Эммануэль Макрон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии