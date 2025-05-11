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Крымская газета

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12 мая: какой сегодня день

12 мая: какой сегодня день

12 мая во всём мире отмечается Международный день медицинской сестры. Хотя фактически празднику уже более ста пятидесяти лет, только в январе 1974 года было принято официальное решение отмечать этот день 12 мая.

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