12 мая: какой сегодня день

12 мая во всём мире отмечается Международный день медицинской сестры. Хотя фактически празднику уже более ста пятидесяти лет, только в январе 1974 года было принято официальное решение отмечать этот день 12 мая.
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