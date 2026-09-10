Онколог назвал рост родинки поводом для визита к специалисту

Динамика роста новообразования — один из ключевых тревожных признаков, который может указывать на риск развития меланомы Появление новой родинки после достижения 30-летнего возраста может вызвать тревогу, особенно если она отличается необычной формой или цветом.
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