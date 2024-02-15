В Steam вышла новая RPG с открытым миром про скелета-гитариста. У нее очень полож...

В Steam вышла новая RPG с открытым миром про скелета-гитариста. У нее очень положительные отзывыВ Steam вышла полная версия фэнтезийной ролевой игры от третьего лица Spire Horizon, в которой главным героем выступает живой скелет, исследующий открытый мир и собирающий попутно фрагменты своей забытой личности.