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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Steam вышла новая RPG с открытым миром про скелета-гитариста. У нее очень полож...

В Steam вышла новая RPG с открытым миром про скелета-гитариста. У нее очень полож...

В Steam вышла новая RPG с открытым миром про скелета-гитариста. У нее очень положительные отзывыВ Steam вышла полная версия фэнтезийной ролевой игры от третьего лица Spire Horizon, в которой главным героем выступает живой скелет, исследующий открытый мир и собирающий попутно фрагменты своей забытой личности.

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