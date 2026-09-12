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Царьград

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Казахстан в 2026 году прекратил экспорт бензина АИ-92 в Россию

Казахстан в 2026 году прекратил экспорт бензина АИ-92 в Россию

В 2026 году экспорт бензина АИ-92 из Казахстана в Россию не состоялся. Нефтеперерабатывающие заводы страны приостановили поставки из-за необходимости удовлетворить внутренний спрос, несмотря на выделенные квоты.

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