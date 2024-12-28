История успеха. В порту Риги уволят 75 полицейских из 115 — охранять там уже нечего. Грузопотоки порта стабильно падают последние 5 лет.
Латвия - история успешного успеха
Комментарии
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Eduard
Какая Независимость? Такого не бывает,а латыши живут на нашей территории купленой у Швеции,это шведские города между прочим!
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1 час.
Eduard
Чтр интересно в Латвии,чья столица Рига похожа на Таллинн это тоже Швеция бывшая утверждают,что их русские оккупировали,хотя Россия сто всё купила у Швеции! На каком основании там латыши главные,а страеа Латвия называется? Название сменить легко!
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1 час.
Eduard
России давно пора вернуть эти земли Прибалтики,снести границы,чтобы люди как прежде ездили без виз!
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1 час.
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