Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 832 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    А еще штрафы загоняют юзеров на российские ресурсы.  Ну вот нахрена мне мониторить налоги через ВК, если есть личный ...Польза штрафов, н...
  • HotRS
    Ютюб пытается обойти блокировки обновлением ПО. Помогает, но ненадолго.  А что нам втирали? - Это не мы виноваты, это...Польза штрафов, н...
  • Anatoly Kiselev
    Респект автору, что не забывает СССР и развенчивает отрицательные мифы про него.5 мифов про СССР,...

Латвия - история успешного успеха

Латвия - история успешного успеха

История успеха. В порту Риги уволят 75 полицейских из 115 — охранять там уже нечего. Грузопотоки порта стабильно падают последние 5 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Какая Независимость? Такого не бывает,а латыши живут на нашей территории купленой у Швеции,это шведские города между прочим!
Ответить
1 час.
Eduard
Чтр интересно в Латвии,чья столица Рига похожа на Таллинн это тоже Швеция бывшая утверждают,что их русские оккупировали,хотя Россия сто всё купила у Швеции! На каком основании там латыши главные,а страеа Латвия называется? Название сменить легко!
Ответить
1 час.
Eduard
России давно пора вернуть эти земли Прибалтики,снести границы,чтобы люди как прежде ездили без виз!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх