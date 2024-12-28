Латвия - история успешного успеха

Eduard Какая Независимость? Такого не бывает,а латыши живут на нашей территории купленой у Швеции,это шведские города между прочим!

Eduard Чтр интересно в Латвии,чья столица Рига похожа на Таллинн это тоже Швеция бывшая утверждают,что их русские оккупировали,хотя Россия сто всё купила у Швеции! На каком основании там латыши главные,а страеа Латвия называется? Название сменить легко!