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Когда на Алтае достроят ФОКи и ледовый дворец? Обещали летом, но до сих пор строят

Когда на Алтае достроят ФОКи и ледовый дворец? Обещали летом, но до сих пор строят

В Министерстве спорта рассказали о готовности трех объектов Два современных физкультурно-оздоровительных комплекса в Барнауле и ледовую арену в Бийске планировали достроить летом 2023 года, хотя изначально их планировали сдать еще осенью 2022-го.

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