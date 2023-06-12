Когда на Алтае достроят ФОКи и ледовый дворец? Обещали летом, но до сих пор строят

В Министерстве спорта рассказали о готовности трех объектов Два современных физкультурно-оздоровительных комплекса в Барнауле и ледовую арену в Бийске планировали достроить летом 2023 года, хотя изначально их планировали сдать еще осенью 2022-го.
В Министерстве спорта рассказали о готовности трех объектов Два современных физкультурно-оздоровительных комплекса в Барнауле и ледовую арену в Бийске планировали достроить летом 2023 года, хотя изначально их планировали сдать еще осенью 2022-го.
Свежие комментарии