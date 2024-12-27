Подозреваемая в убийстве матери Геля Пикалова встретит Новый год в СИЗО

Щербинский районный суд столицы оставил без изменения меру пресечения 25-летней Ангелине Пикаловой, задержанной в середине ноября этого года по подозрению в убийстве собственной матери на территории ЖК в Новой Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии