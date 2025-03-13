Люди живут в собственной психической реальности

В

Воробей

- "Никогда никому ничего не доказывайте, так как потери этой энергии просто колоссальны: мы гасим себя, гасим других людей, гасим ресурсы ситуации и всей нашей реальности. " Возможно, тут есть смысл несколько уточнить очень не простой и важный момент. Этот момент существенен по крайней мере для тех, да, очень немногих, кому суждено понять, что есть Цель Творения, и соответственно, цель жизни для них лично, как тех, кто имеют возможность согласовать свою жизнь и выстроить её в створе с Делом достижения этой Цели. Для этих немногих характерно наличие процесса разочарования в той мировоззренческой парадигме, которую они получили по наследству от родителей , на альтернативную таковую, которая оказывается более адекватной с точки зрения их логики. Вот этот процесс внутренней революции — смены парадигмы, довольно длительный и трудоёмкий процесс, которому очень помогает обсуждение уже обретённых наработок с оппонентами, исповедующими иные альтернативные парадигмы. Этот тип обсуждения отличается от банального доказывания открытостью новым идеям, которые приходят в процессе таких горячих обсуждений. Кстати, это вовсе не значит, что эти новые идеи приходят от оппонента, но просто во время этого обсуждения. То есть, «Истина рождается в споре.» но это не обязательно происходит относительно обоих спорящих. Поскольку есть мнение, что Истина не может быть прямо позаимствована у кого-то, не говоря уж из чего-то, типа книг — просто потому, что Истины нет в мире в доступной для такого заимствования форме, И ЭТО УМЫШЛЕННО - КАК ОБЩИЙ ПРИНЦИП, то восприятие Истины без довольно большой наработки в такого типа спорах совершенно невозможно.