Павлюченкова поднялась в топ-20 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила 14 июня обновлённый рейтинг спортсменов. В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая десятка не претерпела изменений: лидирует австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье — румынка Симона Халеп, белоруска Арина Соболенко — четвёртая, американка Софья Кенин — пятая, украинка Элина Свитолина — шестая, канадка Бьянка Андрееску — седьмая, американка Серена Уильямс — восьмая, представительница Польши Ига Свёнтек — девятая, а чешка Каролина Плишкова — десятая.