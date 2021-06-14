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Павлюченкова поднялась в топ-20 рейтинга WTA

Павлюченкова поднялась в топ-20 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила 14 июня обновлённый рейтинг спортсменов. В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая десятка не претерпела изменений: лидирует австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье — румынка Симона Халеп, белоруска Арина Соболенко — четвёртая, американка Софья Кенин — пятая, украинка Элина Свитолина — шестая, канадка Бьянка Андрееску — седьмая, американка Серена Уильямс — восьмая, представительница Польши Ига Свёнтек — девятая, а чешка Каролина Плишкова — десятая.

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Елена Мамонова
молодец

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