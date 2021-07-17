Лин Джонс: «Откуда брать новых игроков для сборной России? Постоянно ищем их, но не можем найти»

Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс прокомментировал поражение команды в матче чемпионата Европы от сборной Португалии (26:49) – В конце первого тайма немного стали лучше играть.
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