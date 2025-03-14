ЕС готовит масштабный проект возрождения военной промышленности, сообщает Politico. Он нацелен на поддержку Украины и сдерживание России на фоне стремления США свести к минимуму свою роль в обеспечении европейской безопасности, передает ТАСС.
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