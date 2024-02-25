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4 века назад из календаря бесследно исчезли 10 дней в октябре. Как люди жили с 5 по 14 октября 1582 года

4 века назад из календаря бесследно исчезли 10 дней в октябре. Как люди жили с 5 по 14 октября 1582 года

Даты с 5 по 14 октября 1582 года просто никогда не существовало в исторических хрониках. Эти десять дней не были утрачены, люди добровольно отказались от них, согласно новому календарю, и парадоксальным образом данные о том, как они жили в этот период, все же дошли до нас.

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Комментарии
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Лариса Дормидонтова
И смена календаря вообще,  и смена календаря в России - тем более! - трактуются ложно. Тот, кто в теме, тот понимает, зачем это было сделано.
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14 час.
Владимир Петров
Когда случаются запои, дни тоже пропадают из реальности. Русский человек натренирован оказываться в новом времени.
Ответить
3 час.

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