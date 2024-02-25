4 века назад из календаря бесследно исчезли 10 дней в октябре. Как люди жили с 5 по 14 октября 1582 года

Даты с 5 по 14 октября 1582 года просто никогда не существовало в исторических хрониках. Эти десять дней не были утрачены, люди добровольно отказались от них, согласно новому календарю, и парадоксальным образом данные о том, как они жили в этот период, все же дошли до нас.