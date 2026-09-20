К вопросу об укрытиях на авиабазах.Хуситы уничтожили укрытие с неизвестным истребителем на базе короля Халида в Саудовской Аравии.
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