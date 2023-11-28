NVIDIA и Amazon анонсировали мощнейший облачный ИИ-суперкомпьютер Project Ceiba Компани...

NVIDIA и Amazon анонсировали мощнейший облачный ИИ-суперкомпьютер Project CeibaКомпания NVIDIA совместно с облачным провайдером Amazon Web Services (AWS) представила ряд новых совместных решений, в основном, связанных с ИИ.
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