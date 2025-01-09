Часть квартир в Туле на Одоевском шоссе продолжает жить без горячей воды

В редакцию «Тульских новостей» продолжают поступать жалобы от жителей дома 15 на Одоевском шоссе. Со слов возмущённых туляков в части квартир уже несколько недель практически полностью отсутствует горячее теплоснабжение.
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