НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тульские новости

24 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    🙏дай Бог чтобы нашлиВ Тульской област...
  • Галина Друзина
    Надо проводить такие проверки по всей стране и как можно чаще, раз в неделю в разные дни, чтоб мигранты не могли знать.В Туле прошла нов...
  • татьяна неструева
    конкурс   .кто богаче ?Павел Веселов под...

Часть квартир в Туле на Одоевском шоссе продолжает жить без горячей воды

Часть квартир в Туле на Одоевском шоссе продолжает жить без горячей воды

В редакцию «Тульских новостей» продолжают поступать жалобы от жителей дома 15 на Одоевском шоссе. Со слов возмущённых туляков в части квартир уже несколько недель практически полностью отсутствует горячее теплоснабжение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх