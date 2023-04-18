Закон, порядок, государство

756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    ну, это касается только тех, кто старше 40 , меня то не касается - я старше 70-ти"Просто добавляйт...
  • Юрий Бобров
    почетных доноров лишили все привилегий, а теперь опять кричат о донорстве. Почетный донор РФ.В День донора бол...
  • Алексей
    Так че за монета??? Номинал то какой??Необычную разменн...

Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю выявили факт незаконной добычи камбалы

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю выявили факт незаконного вылова 18 тонн камбалы в Усть-Большерецком районе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх