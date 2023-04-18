Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю выявили факт незаконной добычи камбалы

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю выявили факт незаконного вылова 18 тонн камбалы в Усть-Большерецком районе.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю выявили факт незаконного вылова 18 тонн камбалы в Усть-Большерецком районе.
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