По уголовному делу о приставаниях к маленьким девочкам, возбужденному в отношении детского тренера по ушу из Петербурга, проходит новая потерпевшая.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
По уголовному делу о приставаниях к маленьким девочкам, возбужденному в отношении детского тренера по ушу из Петербурга, проходит новая потерпевшая.