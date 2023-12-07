Внук легендарного вратаря Льва Яшина рассказал, почему не смог повторить опыт деда

Василий Фролов не добился успехов в игре, но смог стать тренером.Приехавший в Новосибирск футбольный тренер Василий Фролов рассказал, почему не смог стать таким же именитым футболистом, как его дед – Лев Яшин.
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