ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

265 подписчиков

В дни футбольных матчей москвичи тратят на спорт в 1,5 раза больше трафика

В дни футбольных матчей москвичи тратят на спорт в 1,5 раза больше трафика

Жители Москвы активно следят за событиями чемпионата мира по футболу 2026 года. В дни проведения матчей трафик на спортивные сайты и портал Международной федерации футбола вырастает в среднем в полтора раза по сравнению с днями между играми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии