В дни футбольных матчей москвичи тратят на спорт в 1,5 раза больше трафика

Жители Москвы активно следят за событиями чемпионата мира по футболу 2026 года. В дни проведения матчей трафик на спортивные сайты и портал Международной федерации футбола вырастает в среднем в полтора раза по сравнению с днями между играми.
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