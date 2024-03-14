"Летит столько чугуния. Арта слышится, как выстрелы": Честный взгляд на битву за Белгородчину

Военные рассказали о том, что сейчас происходит на границе с Белгородской областью. "На фоне тех калибров, которыми сейчас равняют боевиков, арта слышится как выстрелы пистолета", - передают военкоры слова бойцов с места событий.
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