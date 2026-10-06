В Музее Победы покажут реликвии военкора из «писательской роты»

В Музее Победы на Поклонной горе 8 октября откроется выставка, приуроченная ко Дню Московского народного ополчения.
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