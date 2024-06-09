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Спички - не игрушка

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Дело против киргиза замяли: потакание среднеазиатам есть унижение России

Дело против киргиза замяли: потакание среднеазиатам есть унижение России

Мигранта-таксиста высадившего ветерана не осудили после заявлений МИД Киргизии Возмутительная ситуация произошла в Москве, которая подрывает, если честно, доверие к нашему правосудию и тому, насколько оно защищает интересы граждан.

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Комментарии
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Одиссей
&quot;он решил, видимо, подтвердить негативные стереотипы и высадил ветеранов посреди дороги. При чем не просто попросил выйти, а начал вытаскивать их силой.&quot; Меня, с той поры, как услышал эту новость, мучает вопрос: а что ж сами ветераны? Утерлись и молча вышли? Так и не ввалили п&amp;&amp;ды подонку? Не скрутили, не сдали ближайшим ментам? Есть же Закон, защищающий честь и достоинство служащих на СВО!!!  По факту ведь так и получилось!!! А на что мы тогда рассчитываем, когда говорим, мол-де, вот вернутся ветераны с фронтов - ужо они-то супостатам покаааажут!!  Ага! Покажут! Останутся  стоять в темноте, под дождем, на обочине МКАД, дрожать и блеять про &quot;обиду&quot;. Тут уже упоминались 90е... Да, мигранты были и тогда. Да, они вели себя смирно и не пытались навязывать нам ,в нашей стране, свои обычаи. Но так было не просто так, а потому, что им был противовес: скинхеды. Да, нацисты. Да, их задавили - и слава Богу! Нам только поклонников дохлого фюрера не хватает! Но ПРОТИВОВЕС-то исчез! А мигранты - НЕТ!!! Более того, они объединились в диаспоры - силу, с которой приходится считаться Правительству, а мы, местные, остались разобщенными. В полную силу действует образ Кулака и растопыренной Пятерни. А ведь должен быть БАЛАНС!! Походу, вопрос с мигрантским беспределом - коль уж официальные структуры  беспомощны - должно взять на себя некое гражданское ПАТРИОТИЧЕСКОЕ объединение. Только изначально его надо-таки брать под контроль, чтобы управление не перехватили либерасты, соросята и прочие иноагенты. Иначе можем получить еще одно орудие против нашей Страны. В-общем, смотрите &quot;Ментовские войны&quot;, фильм &quot;Образ врага&quot; - там эта ситуация разложена по полочкам. Фильму лет 15, проблема рассматривается с противоположной стороны, но САМА ситуация срисована верно.
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13 час.
Георгий Корнев
Что за заявления суды куплены? Как говорил Козьма Прутков: &quot;Зри в корень&quot;. Ну никакой МИД киргизии ноту в суд посылать не будет, только в МИД России. Тогда остаётся предположить, что в суд поступил звонок из МИДа,  или какой - то структуры правительства. Проще говоря звонковое право. А мы мечтаем о независимом суде. Статистика судебной практики говорит, что оправдательных приговоров в России 0, 35% или около того. Вот такие судебные решения и делают статистику оправдательных приговоров.
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13 час.
Одиссей
&quot;Мигрантов и ваххабитов, которые хотят жить по законам шариата и ущемляются от вида шортиков и юбок, мы будем наказывать по законам шариата. Украл штаны в магазине - отрубили руку. Пристал к чужой жене на улице или в ресторане, забили камнями.&quot; А вот ЭТА идея - продуктивная!!! Как пример, в РИ инородцы не подлежали ОБЩЕМУ суду: мол-де, Законы РИ - для православных, а эти-таки инородцы, живут по своим законам, наших не знают и не разумеют. Так пусть и живут! Кто ж против!!! Но ВСЕГДА!!!!!  А не только тогда, когда им выгодно!!!    Для этого пригласить квалифицированных специалистов из Ирана, например (для непредвзятости) и пусть те судят единоверцев.
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11 час.

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