Дело против киргиза замяли: потакание среднеазиатам есть унижение России

Одиссей

"он решил, видимо, подтвердить негативные стереотипы и высадил ветеранов посреди дороги. При чем не просто попросил выйти, а начал вытаскивать их силой." Меня, с той поры, как услышал эту новость, мучает вопрос: а что ж сами ветераны? Утерлись и молча вышли? Так и не ввалили п&&ды подонку? Не скрутили, не сдали ближайшим ментам? Есть же Закон, защищающий честь и достоинство служащих на СВО!!! По факту ведь так и получилось!!! А на что мы тогда рассчитываем, когда говорим, мол-де, вот вернутся ветераны с фронтов - ужо они-то супостатам покаааажут!! Ага! Покажут! Останутся стоять в темноте, под дождем, на обочине МКАД, дрожать и блеять про "обиду". Тут уже упоминались 90е... Да, мигранты были и тогда. Да, они вели себя смирно и не пытались навязывать нам ,в нашей стране, свои обычаи. Но так было не просто так, а потому, что им был противовес: скинхеды. Да, нацисты. Да, их задавили - и слава Богу! Нам только поклонников дохлого фюрера не хватает! Но ПРОТИВОВЕС-то исчез! А мигранты - НЕТ!!! Более того, они объединились в диаспоры - силу, с которой приходится считаться Правительству, а мы, местные, остались разобщенными. В полную силу действует образ Кулака и растопыренной Пятерни. А ведь должен быть БАЛАНС!! Походу, вопрос с мигрантским беспределом - коль уж официальные структуры беспомощны - должно взять на себя некое гражданское ПАТРИОТИЧЕСКОЕ объединение. Только изначально его надо-таки брать под контроль, чтобы управление не перехватили либерасты, соросята и прочие иноагенты. Иначе можем получить еще одно орудие против нашей Страны. В-общем, смотрите "Ментовские войны", фильм "Образ врага" - там эта ситуация разложена по полочкам. Фильму лет 15, проблема рассматривается с противоположной стороны, но САМА ситуация срисована верно.