В Индии стартуют продажи обновленного бюджетного Kia Sonet формата Lada Xray

Продажи обновленного субкомпактного кроссовера Kia Sonet стартуют в Индии 20 декабря 2023 года. Этот автомобиль очень популярен у индийских автовладельцев, кроме Индии он представлен на рынках таких стран, как ЮАР, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка.