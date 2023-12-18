В Индии стартуют продажи обновленного бюджетного Kia Sonet формата Lada Xray

Продажи обновленного субкомпактного кроссовера Kia Sonet стартуют в Индии 20 декабря 2023 года. Этот автомобиль очень популярен у индийских автовладельцев, кроме Индии он представлен на рынках таких стран, как ЮАР, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка.
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