В Китае разработали Kling. Это нейросеть, которая генерирует 1080p-видеоролики

Китайская платформа Kuaishou представила нейросеть Kling для создания видео по описаниюКитайская платформа коротких видео Kuaishou, главный конкурент Douyin (китайского аналога TikTok), запустила новый сервис на основе искусственного интеллекта под названием Kling — этот сервис позволяет создавать видеоролики по текстовому описанию.
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